A Prefeitura anunciou na última semana a chegada de mais oito ônibus que irão integrar a frota da Autarquia Municipal de Transporte Coletivo (AMTC), criada pelo Município para assumir serviços prestados sob concessão pela empresa Cidade de Pedra. Apesar de informar que os trâmites para o início do funcionamento da nova autarquia estão no fim, o Município não definiu uma data para o começo da operacionalização do sistema de transporte coletivo pela autarquia.

“Recebemos mais catorze ônibus. Estes motoristas que trouxeram estes veículos voltarão para buscar mais 14, que devem estar por aqui até o final da semana. Com isso, com os 22 que já tinham chegado antes, teremos aqui na cidade uma frota de 50 ônibus modernos, que é suficiente para fazermos com todo conforto, comodidade e segurança o transporte público urbano de passageiros. Para se ter uma ideia, a Cidade de Pedra opera atualmente com 29 ônibus”, comentou Vinicius Amoroso, presidente da AMTC.