A vereadora Kalynka Meirelles (Republicanos) denunciou ao Ministério Público as condições precárias do transporte escolar na Gleba Carimã, zona rural da cidade. Em ações de fiscalização, a parlamentar flagrou situações absurdas, como a de um micro-ônibus que perdeu os freios e por pouco não acabou em uma tragédia, além de inúmeros alunos sendo transportados em veículo de passeio e outras situações, que no seu entendimento fere a dignidade desses estudantes.

“Temos registros de vários episódios em que simplesmente não há locomoção, também das crianças chegando rotineiramente atrasadas, de vans atoladas no barro e de veículos ‘alternativos’ sendo usados, como uma Kombi. Nestes casos, o absurdo aumenta, já que há relatos de que o veículo teria começado a pegar fogo recentemente, em pleno transporte. Outro carro que perdeu o freio na descida da serra. Constatamos até um carro de passeio levando 9 pessoas, enfim, algo revoltante que precisa de uma ação urgente”, narrou a parlamentar.

Ela conta que vem acompanhando a situação do transporte escolar na região da Gleba Carimã há algum tempo e que já teria comunicado a Secretaria Municipal de Educação sobre a situação precária, mas resolveu acionar o MP e o TCE para garantir uma solução para o problema. “Acionamos o Ministério Público e o Tribunal de Contas exatamente porque o Município, que deveria cobrar o cumprimento dos termos do contrato e garantir a segurança destas crianças, está negligenciando isso. Estes pequenos já estão vivendo uma fase muito difícil e prejudicada no seu desenvolvimento escolar devido à pandemia, não podemos permitir que mais essa situação venha a penalizá-los”, contou Kalynka Meirelles.

A denúncia ao MP e TCE foi feita em conjunto com os vereadores Investigador Gerson (MDB) e Paulo Schuh (DC).