Os jogadores do União Esporte Clube mostraram sangue frio e capacidade se superação e venceram o Luverdense de virada pelo placar de 2 a 1 pela primeira partida da semifinal do Mato-grossense 2022. A partida aconteceu nesse domingo (13) e a equipe rondonopolitana abriu uma boa vantagem e decidirá a vaga na final na casa do adversário, no próximo sábado (19) na cidade de Lucas do Rio Verde.

Em uma partida em que mostrou espírito guerreiro e capacidade de reverter uma situação negativa, o União venceu a primeira partida da semifinal do Mato-grossense em casa depois de estar em desvantagem no placar.

Depois de ficar na defensiva e aguardar os ataques do União, a equipe do Luverdense marcou o primeiro gol da partida aos 21 minutos do primeiro tempo, depois de a bola bater no braço do jogador Abdala. O juiz marcou pênalti para a equipe visitante, que foi convertido pelo camisa 10 do Luverdense, Ítalo, que chutou alto no canto direito, sem chances de defesa para o goleiro Neneca.

Com o gol, a equipe do Luverdense se assanhou e arriscou mais jogadas no ataque, mas não conseguiu ampliar o placar e o primeiro tempo terminou assim.

O técnico Odil Soares mudou a composição da sua equipe no início do segundo tempo e mostrou domínio e conhecimento sobre a equipe que comanda, pois a jogada de empate do União aconteceu logo no primeiro minuto da segunda etapa e nasceu justamente de dois desses jogadores que entraram na segunda etapa.

Gabriel Júnior lançou em profundidade pela direita do campo para o atacante Deivisson Pikachu, que chutou rasteiro da direita e marcou um belo gol, o seu quinto no estadual desse ano.

Aos 15 minutos, o jogador Adriano Peixinho deu números finais ao confronto e marcou um golaço para o União. A bola sobrou para o jogador colorado na meia lua e ele não desperdiçou a oportunidade, chutando firme no canto direito do goleiro do Luverdense, sem chances de defesa.

O União ainda teve outras oportunidades de ampliar ainda mais o placar nos minutos finais da partida, mas faltou efetividade nas jogadas.

Com o resultado, o União terá a vantagem do empate no jogo de ida da semifinal, que será no próximo sábado, a partir de 19 horas, no Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde.