Uma audiência pública, marcada para a próxima terça-feira (15), na Câmara Municipal de Rondonópolis, colocará em pauta o futuro da Avenida Goiânia, principal via de ligação entre a populosa região do Conjunto São José, e seus inúmeros bairros vizinhos, com o Centro da cidade.

O vereador Reginaldo Santos (SD) é o autor da chamada da audiência, mas conta com a parceria dos vereadores Investigador Gerson (MDB) e Marildes Ferreira (PSB), tanto na preocupação sobre a demanda como na articulação por uma solução à anunciada intransitabilidade no trecho.