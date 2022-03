A Nutripura completa 20 anos em 2022 e vai realizar, nos dias 25 e 26 de março, o 10º Simpósio Nutripura, em Rondonópolis. Com o tema “Pecuária ontem, hoje e amanhã”, o simpósio se consolida como um dos principais eventos técnicos da cadeia produtiva da carne em Mato Grosso e reunirá os maiores produtores da região central do Brasil. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site https://www.nutripura.com.br/10simposio/. Todo valor arrecadado com as inscrições será destinado a projetos sociais.

O tradicional evento técnico voltado para a pecuária de corte traz este ano o tema “Pecuária ontem, hoje e amanhã” e contará com palestras de especialistas renomados como José Luiz Tejon, Miguel Cavalcante, Shiro Nishimura, Alexandre Mendonça de Barros, Prof. Dr. Flávio Portela Santos, Prof. Dr. Luiz Gustavo Nussio, Luciano Resende e Prof. Dr. Sila Carneiro da Silva.

Um dos principais nomes do marketing voltado para o agronegócio, José Luiz Tejon falará sobre os desafios do setor hoje e no futuro. “Estarei voltando de minhas aulas na França, onde participo do master Food & Agribusiness Management e falo com alunos de todo o mundo. No Simpósio vou preparar um material que aborda a competitividade e a imagem, os segredos do agro desta década”.

O presente e o futuro são justamente o foco da Nutripura. Durante o 10º Simpósio, a Nutripura vai apresentar aos participantes como a empresa está se preparando para enfrentar os desafios dos próximos 20 anos. “Nos últimos anos acompanhamos a evolução produtiva da pecuária de corte de perto, junto com nossos clientes. Mais do que isso, participamos com o desenvolvimento de pesquisas e soluções para proporcionar melhores resultados. Agora, estamos preparados para a revolução 4.0, para oferecer tecnologia digital e conectar nossos clientes com o que há de mais moderno, sustentável e rentável”, afirma Roberto Aguiar, sócio da Nutripura.

O diretor de pesquisa e desenvolvimento de produtos da Nutripura, Lainer Leite, explica que o Simpósio se tornou mais um produto dentro do portfólio da empresa, sendo um hub de conhecimento dentro da cadeia produtiva da pecuária de corte. “O Simpósio sempre conseguiu agregar conteúdo de qualidade com resultados práticos de nossas pesquisas e projetos. É isso que faz dele um evento único e muito esperado, porque além de adquirir conhecimento, os participantes têm oportunidade de trocar experiências, ver as tendências do setor e levar algumas tarefas para casa, que podem melhorar os resultados em suas propriedades”, afirma Lainer Leite.