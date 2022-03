Segundo o economista Alysson Ribas, o impacto de um aumento desses – 18% para a gasolina e 24,9% para o diesel – é imediato na economia e atinge, principalmente, as famílias de baixa renda e da classe média, com impacto ainda mais grave para a baixa renda. A magnitude de um aumento como o realizado na última semana, de acordo com o economista, é injusto com as famílias que não têm tempo de se reorganizar financeiramente.

É por esse motivo, conforme destacou Alysson Ribas, que as famílias acabam tendo o acesso restringido a muitos produtos. “Como as famílias de baixa renda já têm um acesso mais limitado, até em produtos da alimentação, acabam sentindo maior impacto com esses aumentos. Para as famílias de baixa renda, o impacto é estrondoso, mas se dissemina também para a classe média, de forma forte, já que essa classe também é dependente do salário para cobrir custos com alimentação, aluguel, dentre outros, tendo um impacto grande no orçamento”, analisou.

Com esse cenário, o poder de compra tanto da baixa renda como da classe média é reduzido, já que os salários não vão permitir que as famílias tenham acesso a muitos produtos e serviços. Não sobrará dinheiro para consumos excedentes. “Para a baixa renda, o risco é que os salários não cubram nem mesmo as despesas fixas com água, energia e alimentos. Enquanto que para a classe média não permite consumo excedente aqueles das despesas fixas. É a perda do poder aquisitivo”, detalhou o economista.

Para ele, ainda é cedo, no entanto, para falar em recessão neste ano. Porém, pondera que o aumento nos combustíveis deve ocasionar crescimento da inflação e redução do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil. A amplitude desse impacto, contudo, dependeria da duração da guerra e de medidas econômicas internas adotadas.