Em primeiro lugar, Bruno Carneiro destacou que é muito difícil ainda hoje fazer previsões com relação ao coronavírus, como já ocorreu em situações anteriores. No ano passado, por exemplo, ele citou que as expectativas eram de que a pandemia se encaminhava para o fim, mas com o surgimento da variante ômicron, a realidade foi diferente.

A pandemia completou dois anos nesta última semana e depois deste longo período de mudanças e, infelizmente, de muitas perdas, principalmente, de vidas, a população vê os números de casos e mortes pela doença caírem diariamente e a pergunta que vem em mente neste momento é justamente o que se pode esperar dos próximos meses. O país sairá da pandemia para entrar em uma endemia? Como será a vacinação daqui para frente? E ainda há riscos de novos agravamentos no quadro com surgimento de variantes do coronavírus?

No entanto, o virologista ressaltou que a comunidade científica acredita que não surgirá uma variante tão importante como a ômicron e acredita-se que a pandemia continuará em tendência de queda até que se estabilize. “Mesmo assim teremos que conviver com esse vírus ainda por um grande período de tempo, que continuará circulando entre a população e causando um óbito ou outro”, ponderou.

Há ainda, segundo o virologista, a possibilidade de a pandemia se tornar uma endemia, assim como ocorre com o vírus da influenza (H1N1), que no período de inverno no Brasil, passa a circular bem mais entre a população. “Eu acredito que o que possivelmente vai acontecer com o Sars-Cov2, que é o vírus da Covid-19, é o que ocorre hoje com a influenza. Anualmente poderemos ter pequenos surtos que poderão ser autorresolvidos, desde que com a manutenção da vacinação”, detalhou.

Neste mesmo quadro, Bruno Carneiro analisou que é bem possível que surjam novas variantes, mas talvez sem a importância clínica como as vistas nesses dois anos de pandemia. “Esse vírus tem mostrado uma grande capacidade adaptativa, fez esse salto do hospedeiro animal para o hospedeiro humano há pouco tempo e já temos observado as mudanças adaptativas, o que era de se esperar e isso deve continuar ocorrendo, mesmo que seja sem a importância clínica das mutações anteriores que vimos”, explicou.

O virologista afirmou ainda acreditar que será bem possível que seja necessária uma vacinação anual, como é realizado hoje para a influenza. “As vacinas atuais demonstraram uma proteção muito interessante como foi visto agora com a ômicron no último surto, com um número enorme de novos casos, mas com a quantidade de óbitos, proporcionalmente, muito inferior ou que era visto no ano passado”.

Ele complementou que ao mesmo tempo se observa que as vacinas estão funcionando e cumprindo o papel de proteger contra o desenvolvimento da doença grave, já se percebe que os títulos de anticorpus não duram por muito tempo, com a proteção caindo ao longo do tempo. “Por isso é possível que seja necessário o reforço anual da vacinação, como é feito com a H1N1, mas esse reforço deve ser específico para os grupos mais vulneráveis como se tem observado”, concluiu.