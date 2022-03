Rondonópolis começou o ano com saldo positivo na geração de empregos formais. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostram que foram abertas na cidade, em janeiro deste ano, 921 novas vagas de trabalho. No mês foram registradas 4.370 admissões e 3.449 desligamentos. Com a quantidade de vagas que foram abertas, Rondonópolis fechou o mês de janeiro como a segunda cidade de Mato Grosso que mais gerou emprego, atrás de Sorriso, que abriu no período 1.196 vagas, sendo fortemente beneficiada com a colheita da soja.

O resultado positivo de Rondonópolis foi reflexo, principalmente, da abertura de vagas de trabalho no setor de serviços, que sozinho foi responsável pela criação de 595 vagas, mais da metade do total de vagas abertas na cidade em janeiro. O setor teve um aumento de 2,26% na geração de empregos no primeiro mês do ano.

