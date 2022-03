Rondonópolis vai sediar no dia 10 de abril o concurso de Miss Mato Grosso Mundo (CNB). O evento será realizado no Casario e será aberto ao público sem cobrança de ingresso. A programação está marcada para ter início a partir das 19h. A produção está sendo realizada pelo coordenador do Miss Mato Grosso CNB, Warner Willon e pelo coordenador do concurso em Rondonópolis, Ronaldo Dias.

O concurso de beleza deve contar, segundo os organizadores, com pelo menos 19 candidatas de todo o Mato Grosso, dentre as quais, duas representantes de Rondonópolis. Também estão sendo anunciadas outras atrações, como a presença da Miss Grand Brasil 2021, Lorena Rodrigues, do Mister Mato Grosso CNB 2022, Luiz Henrique, da Miss Mato Grosso CNB 2020, Luana Vedana, e da Miss Brasil Mundo 2021, Carol Teixeira.

