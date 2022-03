Com as obras de drenagem e pavimentação abandonadas há mais de um ano, moradores de várias ruas do bairro Sagrada Família seguem sem motivos para comemorar. Isso porque ainda não há uma data prevista para o reinício das obras no bairro. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra), o projeto e o orçamento já foram finalizados e a atualização foi encaminhada para a aprovação da Caixa Econômica Federal (CEF). Somente depois do aval do banco será feita licitação para contratação de uma empresa para realizar a obra.

As obras de drenagem e pavimentação do Sagrada Família chegaram a ser iniciadas em 2020, mas em novembro daquele ano foram abandonadas pela empresa Geosolo, contratada para o trabalho. A paralisação da obra gerou um imbróglio entre empresa e Prefeitura e um processo administrativo foi aberto pela Sinfra para que fosse feito o distrato e, posteriormente, nova licitação. No entanto, o processo administrativo foi concluído em setembro de 2021 e agora, seis meses depois, o Município nem mesmo abriu um novo processo de licitação para contratar uma empresa para finalizar a obra.