Logo após os aumentos nos preços dos combustíveis anunciados ontem (10/3) pela Petrobras, muitos postos de combustíveis da cidade já começaram no mesmo dia a subir os preços dos produtos para os consumidores finais. Alguns donos de postos alegam que esse aumento inicial seria em razão de uma defasagem acumulada nos preços, contudo, a partir de hoje, são esperados novos aumentos nesses valores, dessa vez em decorrência do aumento anunciado pela Petrobras.

Ainda na tarde de ontem (10), conforme apurado pelo A TRIBUNA, muitos postos já tinham subido o preço da gasolina na bomba entre R$ 0,10 e R$ 0,50. Em alguns casos teve variação ontem de R$ 6,29 para R$ 6,79 e de R$ 6,19 para R$ 6,49, nesse último caso um aumento de 5% em média, mas apenas para corrigir uma defasagem acumulada desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, já que o preço dos combustíveis no país está vinculado à variação do preço do petróleo no mercado internacional e à flutuação do valor do dólar.

Conforme um empresário do segmento ouvido pela reportagem, o preço dos combustíveis nos postos já vinha com uma defasagem de cerca de 30% acumulado desde o início do conflito no norte europeu, que vinha sendo segurado pela Petrobras.