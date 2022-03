O Governo do Estado revogou nesta semana o artigo da lei que tornava obrigatório o uso de máscaras em todo Mato Grosso, mas deixou a decisão sobre abolir de vez a proteção a cargo dos municípios.

A situação é bastante polêmica, pois ao mesmo tempo que todos anseiam por deixar de usar as incômodas máscaras, vê-se que a Covid-19 não desapareceu e continua rondando. Apesar de os números de caso de infecção e mortes terem caído, não há nenhuma garantia de que novos surtos e picos da doença não possam vir, já que uma considerável parte da população não se vacinou ou não completou seu ciclo vacinal.

Em Rondonópolis, o seu uso continua obrigatório, mas já é nítido que muitas pessoas aos poucos começam a abandonar a proteção. Para saber o que a população está pensando a respeito do assunto, o A TRIBUNA foi às ruas ouvir a opinião do povo. Confira:

Paulo Giovane, 47 anos, administrador

“Eu sou a favor. Eu acho que a pandemia não acabou, só que essa lei (que obriga o uso de máscaras) que uns dizem que existe e outros fingem que não existe. Então, se você andar na rua, você vai ver que uns 60% das pessoas estão sem máscaras. Em poucos ambientes você vê todas as pessoas com máscaras. Então, eu acho que está muito aquém ainda, mas eu ainda uso. Pessoalmente, acho importante usar em alguns ambientes ainda. Em ambientes abertos, eu realmente não uso, mas em ambientes fechados, eu acho que ainda tem que usar. Mas eu sou a favor que quem quiser use, e quem não quiser não use. Eu sou contra a obrigatoriedade”