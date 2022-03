A Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis iniciou há três dias a vacinação de crianças contra a Covid-19 nas escolas municipais. Entre segunda-feira (7) e ontem (9), as equipes de vacinação passaram por 13 escolas e ao todo, 700 crianças com idade entre cinco e 11 anos foram vacinadas com a primeira e com segundas doses. Segundo o chefe do Departamento de Saúde Coletiva do Município, Paulo Padim, a vacinação nas escolas continua nos próximos dias. As equipes da Pasta estão realizando a imunização em escolas pré-definidas e hoje (10) mais três escolas receberão as equipes da vacinação. As crianças entre cinco e 11 anos são vacinadas nas escolas mediante autorização por escrito dos pais. Estão sendo aplicadas tanto primeira como segunda dose. De acordo com a Saúde, as escolas solicitaram aos pais a comprovação da vacinação contra a Covid-19 e aqueles que ainda não haviam imunizado os filhos tinham a opção de autorizar que a vacina fosse aplicada na escola.

Essa medida já havia sido anunciada pela Prefeitura no final de janeiro após reunião do Comitê de Gestão de Crise do Coronavírus, que definiu pela inclusão em decreto municipal a obrigatoriedade dos pais ou responsáveis comprovarem a vacinação contra a Covid-19 das crianças entre cinco e 11 anos, bem como autorizarem que os filhos pudessem ser imunizados nas escolas.

