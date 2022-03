Uma grande confusão aconteceu no bairro Jardim Bela Vista na noite dessa terça-feira (8). Uma mulher é acusada de ter passado com um carro por cima da moto de uma outra mulher, que segundo a primeira, seria amante de seu esposo. Já o homem acusa a própria esposa de ter jogado o carro sobre ele e ter tentado atropelá-lo mas teria acertado somente a motocicleta.

A ocorrência foi por volta de 23h30 e, de acordo com informações da Polícia Militar, a mulher que teve a moto atropelada entrou em contato com a polícia e informou que a esposa de seu ex-amante teria passado com um carro por cima de sua motocicleta. Bastante nervosa, essa mulher apontou para os policiais onde seria casa da sua agressora.