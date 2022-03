A colheita da soja voltou a avançar conforme o sol possibilitou a entrada do maquinário nas regiões de MT, exibindo um avanço semanal de 12,30 p.p., com destaque para as regiões sudeste (polarizada por Rondonópolis) e centro-sul, que avançaram 17,67 p.p. e 16,44 p.p., respectivamente. Desse modo, o estado completou 90,45% de suas áreas até a última sexta-feira (04/03), 23,26 p.p. a mais do que no mesmo período da safra 20/21 e 7,51 p.p. à frente da média dos últimos cinco anos. Os dados são do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea).

Com relação às produtividades das áreas colhidas na última semana, houve recuo de 0,20 sc/ha na média estadual, sob influência do excesso de chuvas em algumas regiões. Desse modo, a média ficou em 59,76 sc/ha, 3,86% maior que no mesmo período da safra 20/21. Por fim, com a entrada da colheita nas últimas áreas, os trabalhos nas lavouras devem avançar em menor ritmo nas próximas semanas, conforme as condições climáticas possibilitem.