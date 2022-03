O viaduto localizado no quilômetro 94 da BR-163, na região de Rondonópolis, próximo ao Terminal Ferroviário, terá o fluxo de veículos totalmente interrompido para a restauração do pavimento do viaduto e rotatória de acesso no local. A interdição terá início nessa terça-feira (8) e prosseguirá na quarta-feira (9).

As obras são realizadas pela concessionária Rota do Oeste e os condutores que quiserem realizar o contorno devem realizá-lo no quilômetro 84.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) dará apoio e orientação aos motoristas e à sinalização. A Concessionária disponibilizará ainda um Painel de Mensagem Variável (PMV) móvel com informações sobre a alteração no fluxo de veículos.