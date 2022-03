O Ministério da Saúde informou ao Estado o envio de 75.550 mil doses de vacina para imunização dos grupos prioritários da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19. As doses chegam em duas remessas, nesta terça-feira (8), no Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande.

A primeira remessa, com um total de 52.350 doses de Janssen para imunização de reforço em adultos, chegou ao estado às 8h30 desta terça-feira, por meio de um voo da Latam. Já a segunda remessa, com 23.200 doses da Pfizer para imunização de crianças de 05 a 11 anos, está prevista para chegar às 16h15, por meio de um voo da Latam.

Os municípios não precisarão solicitar doses infantis à Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT), pois as doses para este público devem ser distribuídas pelo órgão estadual aos municípios conforme pactuação da Comissão Intergetores Bipartite (CIB), que será publicada ainda nesta semana.

Já as doses de reforço, serão distribuídas de acordo com a Resolução CIB nº 126 de 2021, mediante solicitação das gestões municipais. A medida se deve ao risco de perda de doses, devido ao prazo de validade e à baixa procura por imunização em alguns municípios. Desta forma, será encaminhado um quantitativo compatível com a necessidade local.