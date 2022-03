Acontece hoje (8), a partir das 9h, o júri da ré Aldirene da Silva Santana, que é acusada de assassinar a amiga Fernanda Souza Silva com uma facada após uma discussão. O crime ocorreu em 26 de fevereiro de 2019 em uma quitinete no bairro Jardim Paulista em Rondonópolis. Aldirene foi presa no mesmo dia pelo crime, mas acabou posta em liberdade em seguida, depois de obter um habeas corpus. Na ocasião, a defesa alegou que ela havia agido em legítima defesa. Segundo a denúncia do Ministério Público, o crime teria sido motivado em razão do excessivo ciúme que a ré sentia do ex-namorado, em virtude de ter descoberto que a vítima havia se relacionado com ele. A ré teria então delatado Fernanda para o ex-namorado, dizendo que ela estava saindo com outros homens.

Diante dessa situação, conforme o MP, Fernanda teria resolvido tomar satisfações com a ré sobre o motivo da intriga, ocasião em que se dirigiu, na companhia de uma outra amiga, à quitinete em que a acusada residia. Após uma breve discussão, a ré tomou posse de uma faca e desferiu golpe no peito da vítima, a qual morreu devido às lesões no pulmão e coração.

