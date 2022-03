Voltou ao debate nos últimos dias a discussão sobre a possibilidade de se construir uma ponte na Rua Arnaldo Estevão, sobre o Córrego Arareau, ligando a região da Vila Aurora á região central da cidade. O assunto já foi debatido em outras ocasiões, tendo o A TRIBUNA como grande defensor da obra, mas ficou só no debate e agora, por iniciativa do vereador Adonias Fernandes (MDB), entra na pauta de discussões novamente e reacende a expectativa da população, que sonha há anos com a ponte, que deve facilitar muito a vida das pessoas que precisam transitar pela via.

Para saber o que a população pensa sobre a obra e sobre a possibilidade de a mesma finalmente ser concretizada, o A TRIBUNA foi para as ruas ouvir a opinião de alguns cidadãos e cidadãs a respeito. Veja as respostas:

Hermes Leopoldino, 40 anos, pecuarista

“Eu acho que tem que fazer mesmo essa ponte. Porque a cidade cresceu e nós não estamos mais naquela cidade pequena, de 40 anos atrás. Tem que ter saída, tem que ter chegada. E tem vários lugares da cidade que também precisa, hoje, nossa cidade é uma cidade que é comparada com uma metrópole. Aqui é entroncamento, é saída e chegada de vários lugares, para vários outros estados. Rondonópolis hoje se aproxima de cidades paulistas como Araçatuba e outras. Então, aqui precisa muito dessas pontes, pois a cidade cresceu, cresceu a população e o prefeito está certo se quiser fazer isso”

Maria Vieira da Costa dos Santos, 53 anos, vendedora

“Eu acho que é bom, mas tem coisas mais importantes para o prefeito fazer, como asfalto nos bairros. Meu bairro está uma nojeira. Eu moro no Parque Universitário e ali ninguém consegue andar. Olha, a coisa lá está feia. Eu acho importante construir essa ponte, mas tem coisa mais importante para fazer primeiro, mais necessária. Ninguém consegue andar naquele bairro, do mesmo jeito que em outros bairros também. Depois que resolver esses problemas mais graves, aí sim vai ser bom, porque vai melhorar bastante o trânsito”