Contudo, vários anos depois uma nova lei municipal, Lei 5.181 de 29 de junho de 2007, sancionada pelo ex-prefeito Adilton Sachetti, alterou a grafia da via, que passou a ser denominada Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, desta vez, corrigida com a grafia correta do nome do ex-governador homenageado.

Conforme a legislação municipal, a rua foi denominada oficialmente pela Lei Municipal 1.181 de 19 de outubro de 1985, sancionada pelo prefeito em exercício na época, Carlos Bezerra. Nessa lei, a rua foi denominada com o nome do ex-governador grafado incorretamente, ou seja, passou a ser chamada Rua Arnaldo Estevan de Figueiredo.

Diante da dúvida, o A TRIBUNA buscou a lei municipal que denominou a rua que se chama dessa forma em homenagem ao ex-governador de Mato Grosso, Arnaldo Estevão de Figueiredo. Isso mesmo, o nome do homenageado se escreve com “ão” e não com “an”, como em muitos locais se encontra ainda hoje o nome da rua grafado.

Quem mora em Rondonópolis sabe que a cidade é bastante confusa em endereços. Alguns problemas ainda são comuns, como ruas com números que não seguem a sequência lógica, ruas com mesmo nome em bairros diferentes, falta de placas com a indicação das localizações, entre outros. Nesta semana, por exemplo, o A TRIBUNA se deparou com uma dúvida que paira a cabeça de alguns rondonopolitanos: como é a grafia de uma das principais e mais conhecidas ruas da cidade, seria Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo ou Arnaldo Estevan de Figueiredo?

Mesmo assim a dúvida ainda persiste. Ocorre que, apesar de existir uma lei que corrigiu o nome da via oficialmente, em muitos locais as placas que indicam o nome da rua continuam grafadas com a forma “antiga”, ou seja, Arnaldo Estevan de Figueiredo. Além disso, mesmo com a correção tendo sido realizada já há quase 15 anos, a maior parte das pessoas desconhece a existência da lei, que não recebeu a publicidade necessária para que o cidadão pudesse ter conhecimento da mudança.

Hoje, a rua é grafada conforme a lei que a alterou, como Arnaldo Estevão de Figueiredo, em documentos oficiais como o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e no cadastro dos Correios, no entanto, placas com a grafia incorreta continuam existindo e causando dúvidas em parte dos moradores, inclusive da própria via.

Ocorre que esse tipo de situação não é isolada em Rondonópolis e ainda se vê bairros gramaticalmente grafados de forma equivocada como é o caso do Jardim das Hortênsias, que em vez de estar escrito assim com “s”, como ensina a forma correta da língua portuguesa, aparece em placas de localização grafado incorretamente com “c”, Hortências.

Há ainda o clássico Jardim Iguaçu, bairro com o nome que homenageia a língua guarani, mas que em Rondonópolis, ao contrário até da cidade paranaense onde está localizada as Cataratas – Foz do Iguaçu – aparece grafado em alguns lugares com Iguassú.

A Avenida Brasil, assim conhecida pela população, na verdade, conforme a lei, se chama Rotary International. E, alguns também não devem saber que a Avenida Lions Internacional tem início na Rua Fernando Correa da Costa e termina na rotatória do Cemitério da Vila Aurora, passando a ser chamada Rotary International a partir desse ponto.

Esses são apenas alguns exemplos a serem citados, mas há muitas outras situações parecidas na cidade, além dos outros problemas já relatados como números sem sequência lógica, ruas com nomes repetidos e muitas vias ainda somente identificadas por números e letras.

Segundo o procurador-geral da Câmara Municipal, Eduardo Weigert, Rondonópolis realmente conta uma legislação falha, desorganizada e, por isso, seria importante um trabalho de levantamento das leis municipais para que se possa promover as alterações necessárias. Ele explicou que a Câmara Municipal está desenvolvendo atualmente um trabalho de levantamento e digitalização de todo o arquivo da legislação, o que permitirá, que pelo menos, a parte que cabe ao legislativo possa ser corrigida e alterada.

O procurador também destacou que atualmente para se mudar o nome de uma rua em Rondonópolis não é tão simples. Conforme a legislação, a mudança em um nome de via exige obrigatoriamente que 70% dos moradores do local assinem consentindo com a alteração. Caso isso não ocorra, o nome não pode ser alterado.

No caso de correções em grafias, a mudança pode ser feita e a iniciativa pode partir tanto do poder Executivo como do Legislativo.