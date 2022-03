Três dos atuais vereadores com mandato em Rondonópolis já confirmaram sua intenção de disputar uma vaga para a Assembleia Legislativa. Deverão se candidatar, conforme apurado pela reportagem, o presidente da Câmara, Roni Magnani (SD), a vereadora Marildes Ferreira (PSB) e o tucano Carlos Guinâncio (PSDB).

Em vias de se transferir para o PSB, junto com o grupo do prefeito José Carlos do Pátio (SD), Roni Magnani deverá ser o candidato a estadual apoiado por Pátio, mas já vem demonstrando algum descontentamento com o gestor municipal, como deixou claro num pronunciamento que fez essa semana pelos microfones da Câmara. Caso consiga manter esse apoio e caso Pátio realmente se empenhe em conseguir votos para o vereador, ele teria grandes chances de sucesso, mas em caso contrário, terá que ser muito habilidoso para conquistar os votos necessários para sua eleição.