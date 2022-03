A Secretaria Municipal de Saúde anunciou o cronograma de vacinação contra a Covid-19 desta semana em Rondonópolis. Entre a segunda-feira (7) e a sexta-feira (11) tem vacinação infantil, dose de reforço, quarta dose para imunossuprimidos, bem como segunda dose para quem tem 18 anos acima e primeira dose para adolescentes em Rondonópolis.

As crianças com idade entre cinco e 11 anos podem se imunizar com a primeira dose, de segunda à sexta-feira, das 8h às 10h30 e das 13h às 16h, nos postos de saúde: Mathias Neves, Morumbi, Canaã, Itapuã, Parque das Rosas, Alfredo de castro, Bom Pastor, Industrial. Nestes locais, também estará sendo disponibilizada a segunda dose para o público com idade de seis a 11 anos.