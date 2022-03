Um homem foi preso pela Polícia Militar na noite dessa quinta-feira (3), por volta de 23 horas, depois de promover uma quebradeira na casa de sua mãe, ameaçar ele a e seu padrasto de morte. O fato aconteceu no bairro Jardim Iguassu II e o homem violento usava uma tornozeleira eletrônica, que estava desligada.

Segundo informações da PM, os policiais teriam sido informados de que o suspeito estaria muito nervoso e promovendo uma quebradeira na casa da própria mãe, destruindo móveis e ameaçando-a, dizendo que se ela acionasse a polícia iria chamar uma facção criminosa que atua na cidade para possivelmente cometer alguma violência contra a genitora.

Aos policiais, a vítima contou que o seu filho alterado além da quebradeira, também a xingava de “desgraça e satanás”.

Os policiais então detiveram o suspeito e já dentro da viatura policial, o agressor continuava as ameaças, dessa vez contra seu padrasto, dizendo que iria matá-lo.

O suspeito, que usava uma tornozeleira eletrônica que estava desligada, foi entregue na 1ª Delegacia de Polícia e responderá pelos crimes de dano e ameaça.

Violência doméstica

Outro homem foi preso pela PM, dessa vez no bairro São Sebastião II, por agredir a esposa e a enteada, que está grávida. O fato aconteceu na madrugada dessa sexta-feira (4), por volta de 1h10 e o agressor responderá pelos crimes de lesão corporal e ameaça.

Segundo a PM, uma guarnição policial foi solicitada para atender a ocorrência de violência doméstica e, assim que chegaram no local, a vítima contou que seu esposo havia bebido muito e, que no momento em que pediu para que ele parasse com a bebedeira, o homem ficou agressivo e começou a xingar sua esposa e acabou agredindo a mulher fisicamente com empurrões. A sua enteada, que está grávida, também acabou agredida com empurrões.

Ele foi preso entregue na 1ª DP.