Com uma guerra em andamento entre a Rússia e Ucrânia, envolvendo diversas sanções econômicas, uma das perguntas que começa a ser feita é: como Rondonópolis, Mato Grosso e o Brasil serão impactados economicamente? Muito tem se falado do impacto dos fertilizantes, mas é o aumento do preço do barril de petróleo que pode impactar mais a vida dos brasileiros. O doutor em Economia, professor de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), Luís Otávio Bau Macedo, explicou ao A TRIBUNA que Rondonópolis, assim como o Brasil, sentirá sim impactos econômicos em função do conflito na Europa Oriental entre Rússia e Ucrânia, mas esses impactos dependem de vários fatores e do tempo de duração da guerra. Segundo Luís Otávio, um dos impactos ocorre em função do uso em larga escala dos fertilizantes em Mato Grosso, bem como nas unidades misturadoras em Rondonópolis. Ele explicou que a Rússia é responsável por cerca de 25% das importações de insumos para fertilizantes em Mato Grosso, mas é preciso compreender que as empresas misturadores ainda contam com estoque do produto e como o Estado não está em momento de plantio da soja, que acontece no segundo semestre do ano, é possível adequar a cadeia e passar a importar o fertilizante de outros países, pois há um tempo maior para que isso seja feito. Isso evitaria que ocorra a falta do fertilizante, porém o preço do produto deverá ser maior.

Somado ao aumento no custo do fertilizante, em se mantendo o conflito e as sanções econômicas aplicadas à Rússia, há a previsão de aumento ainda maior no preço do barril do petróleo, que até ontem (3), já havia ultrapassado U$ 111,00, o que gera um impacto maior nos custos da produção agrícola. “Para a próxima safra 2022/23, caso o conflito se mantenha, a previsão é de aumento nos custos para a produção e redução no valor de venda do produto, pois o dólar está retroagindo e com tendência de estabilização em um valor menor”, destacou o economista.

