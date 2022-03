Dois homens foram presos em flagrante pelo crime de furto na madrugada dessa sexta-feira (4), por volta de 5 horas, no Terminal Ferroviário. Eles, em companhia de um terceiro elemento, são suspeitos de estarem furtando óleo diesel e arla de caminhões tanque que estavam estacionado numa das empresas que funcionam no local.

Segundo informações da Polícia Militar, policiais haviam recebido a denúncia de que alguns homens haviam sido avistados no interior de uma empresa que fica instalada no Terminal Ferroviária e, que assim que perceberam a chegada de uma equipe de segurança privada, fugiram para um matagal próximo.

A guarnição policial que atendeu a ocorrência permaneceu no local de onde os suspeitos fugiram, com os faróis desligados, até que um destes, identificado como J. resolveu sair do matagal e foi detido pela equipe de segurança privada.

Aos policiais, os seguranças contaram que esse suspeito, em companhia de dois outros homens estariam furtando óleo diesel e arla, produto químico usado para diminuir a emissão de poluentes, de caminhões tanque que estavam no interior da empresa. Ao fugirem, eles deixaram no local uma caminhonete Fiat Strada de cor prata, que se ria usada para transportar os galões com os produtos furtados. Esse veículo está no nome de uma pessoa que mora no bairro Jardim Participação.

Logo depois, um segundo suspeito, identificado pelo apelido de “Rezende” foi também foi detido. Ele seria o motorista de uma das carretas que estavam sendo furtadas.

Os dois suspeitos foram presos pela PM e entregues na 1ª Delegacia de Polícia. Todo o produto furtado na ocasião, seis galões de vinte litros de diesel e arla, foram recuperados. A caminhonete usada pelos suspeitos foi deixada no local, pois a sua chave de ignição estaria com o terceiro suspeito, que conseguiu fugir.

Este terceiro elemento envolvido no crime foi identificado pelos comparsas como sendo um homem conhecido como “Magrão”, que agora será procurado pela polícia.