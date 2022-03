O Ministério Público estadual se manifestou favoravelmente à posse e manutenção no cargo do diretor executivo do Instituto Municipal de Previdência de Rondonópolis (Impro), Roberto Carlos Carvalho. O parecer foi assinado pelo promotor Wagner Antônio Camilo, que reconheceu que a candidatura do servidor público para a direção do Instituto foi legítima e que não vê impedimentos jurídicos para que ele seja empossado no cargo para o qual foi eleito.

Roberto Carlos foi reeleito para a direção do Impro em 30 de novembro de 2021, obtendo 95% de aprovação dos servidores municipais, mas não foi empossado pelo prefeito José Carlos do Pátio (SD), no início de janeiro deste ano, sob alegação de que ele só poderia ser reconduzido uma vez ao cargo. Como o eleito já havia sido empossado por decisão judicial entre 2015 e 2018, para em seguida ser eleito para o triênio 2018/2021, ele estaria impedido de assumir novamente a direção do órgão, na visão da Procuradoria da prefeitura.

A questão foi parar na Justiça, até que uma decisão liminar do juiz Francisco Rogério Barros, da 1ª Vara da Fazenda Pública de Rondonópolis, ordenou à prefeitura que desse posse a Roberto Carlos, o que aconteceu no dia 19 de janeiro.

A prefeitura chegou a recorrer da decisão, mas o Tribunal de Justiça retificou a decisão liminar e manteve Roberto Carlos frente ao Impro.

Agora, esse parecer do MP a uma ação do gestor do Impro que alega ser abusiva a negativa do prefeito em nomeá-lo para a direção do órgão para o qual foi eleito, reforça ainda mais a tese de que sua primeira passagem pela direção do órgão não contaria para fins de recondução e que mesmo que esse fator fosse levado em consideração, a Lei Municipal 11.330/2021, de iniciativa do próprio Executivo, suspendia o artigo do regimento interno do Impro que trata de reconduções, dando plena legalidade ao processo que elegeu e que levou à posse da nova diretoria do Impro.