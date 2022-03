Um homem foi preso pela Polícia Militar na noite dessa quarta-feira (2) por porte ilegal de arma de fogo. A prisão aconteceu por volta de 22h30, na altura do Distrito Industrial Vetorasso, e com o suspeito foram apreendidos uma pistola calibre 9 milímetros, munições e uma certa quantia de dinheiro em espécie, que pertenceria a uma facção criminosa que atua na cidade.

De posse das informações, uma guarnição da Força Tática foi até a saída para o município vizinho e por volta de 22h30 avistou o mesmo.

O veículo foi abordado e dentro dele os policiais encontraram uma maleta plástica da marca Taurus com uma pistola calibre 9 milímetros no seu interior, com dois carregadores vazios. Os policiais também encontraram 70 munições avulsas também do calibre 9 milímetros e R$ 10.797 em dinheiro vivo, em cédulas de vários valores.