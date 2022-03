Segundo o vereador, a construção de uma ponte da Rua Arnaldo Estevão pode ser uma alternativa importante para desafogar o fluxo de veículos que trafegam no sentido Vila Aurora/Centro. Hoje, o que se vê é um grande fluxo concentrado nas ruas Dom Pedro II e Otávio Pitaluga, causando congestionamentos em horários de pico. Uma ponte na Arnaldo Estevão tonaria a via mais uma alternativa para quem precisa se deslocar da Vila Aurora e região para o Centro da cidade.

Depois de muitas promessas não cumpridas e de estar praticamente esquecida pelo poder público, a necessidade de construção de uma ponte sobre o Córrego Arareau, na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, ligando o bairro Vila Aurora ao Centro, volta ao debate público com a indicação do vereador Adonias Fernandes (MDB). O parlamentar solicita ao prefeito José Carlos do Pátio que realize um estudo de viabilidade técnica para a construção da ponte.

A construção de uma ponte no local, mesmo que não debatida há alguns anos, é uma antiga e importante reinvindicação da população, que cobra alternativas, com obras de mobilidade urbana, para desafogar o trânsito atual da região da Vila Aurora para o Centro. Com o crescimento da cidade e consequente aumento da população que atualmente vive em bairros na região da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), a construção da ponte se torna ainda mais necessária.

O A TRIBUNA acompanha a luta pela construção da ponte na Arnaldo Estevão há anos e como integrante do Comitê Pró-Rodovias, em 2012, apresentou uma solicitação ao governador Silval Barbosa, para que o Estado fizesse a obra. Na época, a cobrança era de construção de duas pontes sobre o Arareau – uma delas na Rua 13 de Maio e a outra na Arnaldo Estevão – sendo que para o comitê, a ponte na Arnaldo Estevão deveria ser priorizada por ter maior impacto no fluxo de veículos. Apesar do pedido, na ocasião o governador Silval Barbosa anunciou a construção da ponte na 13 de Maio com recursos estaduais, pois esta já estaria com o projeto pronto e acordou que caberia ao Município a construção da ponte na Arnaldo Estevão, o que não ocorreu até hoje.

Em 2013, a ponte da 13 de Maio finalmente foi construída com um custo de R$ 2,8 milhões e foi entregue à população e a Prefeitura, gerida por Percival Muniz na época, chegou a anunciar que a ponte da Arnaldo Estevão seria construída com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) II, que já estariam aprovados. No entanto, a promessa não saiu do papel.

Com a mudança de gestão na Prefeitura, José Carlos do Pátio, deixou claro desde a campanha eleitoral em 2016 quando foi eleito para o primeiro mandato, que a ponte na Arnaldo Estevão não era prioridade de sua gestão e até agora, já no segundo ano de seu segundo mandato, não houve nenhum indicativo de que o Município pretende investir na obra.

A indicação do vereador Adonias Fernandes busca justamente mudar essa perspectiva e solicita o estudo técnico que comprove a necessidade da construção da ponte, tornando a Rua Arnaldo Estevão mais uma via alternativa para os motoristas e reduzindo assim o fluxo nas demais ruas que hoje sofrem com congestionamentos em horários de pico.