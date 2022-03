Assim, em janeiro, a média diária de casos de Covid-19 registrados em Rondonópolis ficou em 69,54, com a confirmação de um total de 2.156 casos no mês. Em fevereiro, a média diária de casos registrados passou para 103,17, com a confirmação de 2.889 casos da doença no período. O aumento foi de 48,36% no último mês em relação a janeiro.

Também ocorreu aumento com relação aos óbitos em decorrência da Covid-19 registrados. Enquanto que em janeiro foram registradas em Rondonópolis um total de 5 mortes, com média diária de 0,16 óbitos, em fevereiro o número de mortos subiu para 18, com média diária de 0,64 óbitos confirmados no mês. O aumento chegou a 300%.

A análise dos dados mostra ainda que as internações subiram no período. Em janeiro, o mês teve início com apenas 3 pacientes internados em decorrência da Covid-19 e no último dia do mês, o número de internações havia aumentado para 52. Crescimento de 1.633% ao longo do mês. Já fevereiro registrou queda nas internações. O mês teve início com 54 pessoas hospitalizadas e no último dia do mês, as internações caíram para 23. Redução de 57,4%.

Mesmo assim, quando comparada a quantidade de pessoas internadas no dia 1º de janeiro (3 pacientes) com os hospitalizados em 28 de fevereiro (23 pessoas), o número de pacientes hospitalizados ainda é maior de antes do agravamento da pandemia, no início deste ano com a chegada da variante ômicron.

Entre dezembro de 2021 e janeiro deste ano, em termos de comparação, houve um crescimento de 2.100% no número de casos confirmados da doença na cidade. Em termos de hospitalização, o aumento foi de 1.633% entre dezembro e janeiro.