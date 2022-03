Um homem foi preso pela Polícia Militar na noite dessa terça-feira (1) depois de ter invadido a residência da sua ex-esposa e agredi-la com socos e puxões de cabelo. Durante a agressão, o homem acabou por machucar uma filha de ambos, menor de idade, que foi retirada da guarda da mãe sem sua permissão e levada para a casa da mãe do suspeito.

De acordo com a PM, o fato teria ocorrido por volta de 20h30, no bairro Cidade Salmen e, segundo a vítima, ela geria sido surpreendida pelo seu ex, com quem tem uma filha, que entrou na quitinete onde mora e começou a agredi-la com socos e puxões de cabelo.