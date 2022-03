Com o período que inicia a janela de migração partidária, nesta quinta-feira (3), o deputado estadual Delegado Claudinei mudará do União Brasil (UB) – constituído com a junção do Partido Social Liberal (PSL) e Democratas (DEM) -, para o Partido Liberal (PL). O ato de filiação ocorrerá na segunda edição da “Caravana Mato Grosso Verde e Amarelo”, liderado pelo senador Wellington Fagundes, em Rondonópolis, na Avenida Rio Branco – Centro (antigo Brasileirinho), às 19h, que vai garantir novas filiações e fortalecimento ao projeto de reeleição do presidente Jair Bolsonaro.

“Como eu era filiado ao PSL e foi formado o União Brasil, aguardava o início da janela de migração partidária. Logo que o presidente Bolsonaro se filiou, o senador Wellington que comanda o PL, em Mato Grosso, entrou em contato comigo. Sem contar que eu fui o primeiro deputado estadual convidado por ele. Só tenho que agradecer. Com a filiação, poderemos seguir de forma legal, sem correr riscos com possíveis penalidades”, explica o parlamentar.

Ele que cumpre o primeiro mandato na 19° Legislatura da Assembleia Legislatura de Mato Grosso, sendo o primeiro delegado de polícia eleito e quinto mais votado com cerca de 30 mil votos, tendo aproximadamente 17 mil somente em Rondonópolis, Claudinei confirma que buscará a reeleição para ocupar novamente uma cadeira na Casa de Leis.

“Nas eleições de 2018, eu e o presidente Bolsonaro fomos eleitos. E continuarei seguindo os passos dele. Sou direita e bolsonarista. Sempre deixei isso claro. Nunca deixei de apoiá-lo, ainda mais agora. Indo ao PL, tenho certeza absoluta que vamos fortalecer essa migração e o partido”, declara o deputado.

Caravana

A Caravana Mato Grosso Verde e Amarelo estreou em Sinop, na última sexta-feira (25), e seguirá para Rondonópolis para garantir novas filiações. O propósito será percorrer em outras cidades como Barra do Garças, Juína e Cáceres até o dia 1° de abril que é a data que fecha a janela eleitoral. Cada evento contará com equipes para orientar os interessados e disponibilizará as fichas de filiações aos presentes.

É previsto que os últimos municípios visitados sejam Cuiabá e Várzea Grande, com a expectativa que o presidente Jair Bolsonaro possa marcar presença nas ocasiões. “Por onde nossa caravana passa, o PL fica mais forte. São diversas lideranças, gente que quer fazer a diferença se filiando ao partido. Desta vez, vamos prestigiar a filiação do deputado estadual Delegado Claudinei. Vem com a gente! Pelo Brasil, para Mato Grosso!”, frisou Fagundes.

PL – O Partido Liberal foi fundado e registrado no ano de 2006. As eleições de 2022 estão previstas para acontecerem no dia 2 de outubro, no 1° turno. Se necessário, o 2° turno ocorrerá no dia 30 de outubro. Todos os eleitos serão diplomados no dia 19 de dezembro, a posse do presidente da República e governadores estaduais será no dia 1° de janeiro de 2023 e os demais cargos ocorrerão no dia 1° de fevereiro.