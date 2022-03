Tem início nessa quinta-feira (3) o período conhecido como janela de migração partidária, ou simplesmente janela partidária, quando deputados estaduais e federais poderão trocar de partido sem correrem o risco de sofrerem penalidades como a perda do mandato eletivo, já que no caso dos parlamentares, incluindo aí os vereadores, a Justiça tem o entendimento de que esses mandatos pertencem ao partido e não ao titular do mandato. Essa chamada janela vai até 1º de abril e muitos devem se aproveitar do período para mudarem de partido ou se filiarem a um de olho em disputar um cargo eletivo esse ano.

Um que deve definir sua vida partidária em breve é o deputado federal José Medeiros, do Podemos, partido que tem como pré-candidato a presidente o ex-juiz Sérgio Moro. Como Medeiros é apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), é natural que o deputado use o período para buscar uma sigla onde possa fazer campanha para seu candidato. Mas, caso Moro recue de sua candidatura, e o Podemos decida por apoiar Bolsonaro, ele pode ficar onde está. Caso contrário, terá que procurar abrigo no PL ou até no novo União Brasil, mas também poderia ir para o PTB.

Em nível estadual, o primeiro que já anunciou sua mudança de partido é Delegado Claudinei, que deixa o PSL e vai para o PL, do senador Wellington Fagundes e de Bolsonaro. A filiação do parlamentar estadual será em evento político em que se espera sejam anunciadas as filiações de outras figuras da política local, como a do ex-vereador Rodrigo da Zaeli, que pode deixar o PSDB para disputar o voto do eleitorado conservador da cidade para deputado federal.