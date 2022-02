Um homem morreu após ser atropelado por um carro desgovernado em frente da sua própria residência. Seu filho, um menor de 14 anos que estava com ele no momento do atropelamento, acabou ferido e encaminhado para receber cuidados médicos.

De acordo com informações da Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta de 17h15 do domingo (27), quando o motorista de um Fiat Uno de cor prata perdeu o controle do veículo e colidiu violentamente contra duas pessoas que estavam na calçada em frente da própria casa.

Uma das vítimas, um homem que chegara a pouco do trabalho, foi prensado contra o muro e acabou morrendo na hora, vítima de múltiplas fraturas e traumatismos. O seu filho, de 14 anos, também se feriu no acidente e foi levado pelo Samu pare receber cuidados médicos.

O motorista teve que ser retirado do local às pressas pelos policiais, pois populares queriam linchá-lo no local depois de ter atropelado e matado o pai de família.

Aos policiais, o motorista confessou ter ingerido bebida alcoólica, o que foi confirmado no teste do etílômetro, que apontou um resultado o valor de 0,63 mg/l, o que comprovou que o mesmo estava completamente embriagado.