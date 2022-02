A adesão dos adolescentes para a segunda dose também está baixa. Os dados da Secretaria Municipal de Saúde apontam que, entre os que tem de 12 a 17 anos, 18.905 receberam ao menos a primeira dose do imunizante, sendo que 2.195 não tomaram nenhuma dose e ainda há 7.679 adolescentes que estão com a segunda dose atrasada, ou seja, não completaram o ciclo vacinal.

A vacinação infantil, por exemplo, continua baixa. Até esta sexta-feira (25), apenas 7.872 crianças com idade entre 5 e 11 anos haviam sido vacinadas com a primeira dose. Essa faixa etária já vem sendo vacinada há cerca de um mês e 16.921 crianças ainda não tomaram nem a primeira dose do imunizante.

Dados da Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis mostram que a adesão à vacinação contra a Covid-19 na cidade vem caindo. Os números mostram que a procura pela primeira dose para crianças entre 5 e 11 anos, da segunda dose por adolescentes entre 12 e 17 anos e a dose de reforço para quem tem mais de 18 anos segue bem abaixo da meta a ser atingida. Ainda há na cidade, 16.921 crianças sem a primeira dose, 7.979 adolescentes com a segunda dose atrasada e 116.930 pessoas que não tomaram a dose de reforço, ou seja, 75% das pessoas com mais de 18 anos não tomaram o reforço.

A situação é preocupante também entre os adultos. Os dados mostram que apenas 25,5% desse público está imunizado com a dose de reforço. Ao todo, 174.840 pessoas tomaram pelo menos a primeira dose da vacina. Esse número cai para 157.270 pessoas que tomaram a segunda dose e é ainda menor com relação à dose de reforço, com apenas 40.340 pessoas imunizadas.

Em números gerais, do total de pessoas aptas a serem vacinadas em Rondonópolis, 85,13% estão vacinadas com pelo menos uma dose da vacina. Com duas doses, a porcentagem é de 83,64% e com a dose de reforço, o índice cai para 25,6%. Somente entre as pessoas com mais de 18 anos que ainda não tomaram a dose de reforço são 116.930.

Saúde fez alerta

A situação de Rondonópolis é semelhante à da maior parte dos municípios de Mato Grosso e no início desde mês a Secretaria Estadual de Saúde (SES) já havia alertado a população sobre a importância da dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Conforme dados do setor de Vigilância em Saúde da SES, cerca de 1,2 milhão de pessoas com condições para receberem a dose de reforço estão com o esquema vacinal em atraso em Mato Grosso.

“As pessoas que não receberam a dose de reforço, além de estarem mais suscetíveis à contaminação pelo vírus, podem ainda evoluir para um quadro mais grave da doença, pois a eficácia da vacina é maior com o esquema vacinal completo”, esclareceu na ocasião o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo.

De acordo com o secretário adjunto de Vigilância e Atenção à Saúde da SES, Juliano Melo, idosos entre 60 e 80 anos sem a dose de reforço pertencem ao público mais vulnerável para o agravamento da doença. Segundo o gestor, essa faixa etária já tem a idade como fator de risco e muitos já têm comorbidades, o que contribui para uma possível necessidade de internação.

“Precisamos da conscientização das pessoas para entenderem que só se vacinando vamos mitigar a circulação do vírus e, dessa maneira, reduzir mais ainda o número de internações e mortes em decorrência da Covid-19”, conclui Juliano.