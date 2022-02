A Prefeitura de Rondonópolis não irá fechar nesta segunda-feira (28), data estabelecida como feriado municipal do Dia Comerciário. Com isso, todos os trabalhadores lotados no Paço Municipal e em outras secretarias, à exceção dos servidores da Secretaria de Educação, terão que trabalhar normalmente. O mesmo vale para a terça-feira de carnaval.

Nesse caso, as escolas e creches municipais fecharão nesta segunda e terça-feira (28/2 e 1º/3) por conta do feriado e do dia de Carnaval, mas só retornarão as aulas na sexta-feira (4), já que na quarta e quinta-feira (2 e 3) os trabalhadores da educação participarão da Semana Pedagógica.