Nesta sexta-feira, a taxa de ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) públicas era de 50%, com 10 pacientes internados e 10 leitos disponíveis. Destes pacientes, sete estavam internados na UTI da Santa Casa. Um paciente estava internado na UTI do Hospital Regional de Rondonópolis, que não conta com UTI exclusiva para pacientes com Covid-19, e mais três pacientes estavam internados na UTI do Hospital de Retaguarda.