Na manhã desta sexta-feira (25/02), na sede do Sindicato Patronal do Comércio Varejista de Rondonópolis (Sincom-Roo) ocorreu a reunião final de negociação da Convenção Coletiva 2022 (CCT), com a participação de representantes do Sindicato dos Empregados no Comércio de Rondonópolis (Secro), onde ficou definido o reajuste salarial da categoria e o novo horário de funcionamento do comércio em feriados facultativos.

Com INPC 2021 divulgado de 10,16%, o piso da categoria como R$ 1.309,00 para o comércio em geral, e R$ 1.318,00 para supermercados, mercados e açougues. Outro ponto de destaque da Convenção Coletiva de 2022 é o novo horário de funcionamento para o comércio para os dias de feriados facultativos, onde as empresas poderão abrir a partir das 7 horas da manhã, ao invés do horário antigo das 9 horas.