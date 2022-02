Nesta sexta-feira (25), o prefeito José Carlos do Pátio até realizou um mutirão no novo loteamento e anunciou que o local receberá obras de drenagem e pavimentação, rede elétrica e rede de água e esgoto, porém, assim como ocorre no Loteamento Maria Amélia, onde há moradores que já esperam a realização das obras há, pelo menos nove meses, não existe prazo para que a estrutura mínima básica chegue até as famílias que foram alocadas no Alfredo de Castro II.

Rondonópolis vê, mais uma vez, a história se repetindo e mais famílias são colocadas em loteamento da Prefeitura sem nenhum tipo de infraestrutura. Ao mesmo tempo que os moradores do Loteamento Maria Amélia de Araújo continuam vivendo no novo bairro sem rede de água, sem energia elétrica e sem asfalto, mais famílias já estão alojadas em lotes no Loteamento Alfredo de Castro II, também sem qualquer tipo de infraestrutura básica e vivendo em barracos improvisados. Os primeiros moradores já começaram a chegar.

Além disso, o Alfredo de Castro II não conta com rede de energia elétrica. De acordo com a Prefeitura, ainda está sendo elaborado um projeto de expansão da rede elétrica para ser encaminhado à Energisa para aprovação. Não há previsão de quando a luz chegará até as famílias que vivem no loteamento.

Os dois loteamentos – Maria Amélia Araújo e Alfredo de Castro II – foram aprovados pela Câmara Municipal no início de 2021, mas a lei previa que os locais contariam com infraestrutura básica como rede de água, esgoto e energia, além de drenagem e pavimentação. No entanto, nos dois casos, famílias foram enviadas pelo Município para viverem nos bairros sem a mínima estrutura.

No Maria Amélia, onde os moradores chegaram primeiro, há cerca de nove meses, ainda há cobrança pelo mínimo de dignidade, como mostrou há duas semanas reportagem do A TRIBUNA. A água chega por meio de caminhões-pipa do Sanear e nem é suficiente para atender a todos. A energia elétrica ainda não chegou e as ruas são precárias. O bairro também não conta com transporte coletivo e as crianças precisam ser transportadas para escolas de ônibus, amontoadas em pé no único veículo disponibilizado para o serviço.

No Alfredo de Castro II, as primeiras famílias já começaram a se instalar nos lotes distribuídos pela Prefeitura, sem nenhum critério claro, e alguns barracos são erguidos.