A decisão foi anunciada após reunião realizada na manhã de ontem entre representantes do MPE, da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e da Sesp. Segundo o MPE, ficou acordado que o concurso público não terá homologação final enquanto as investigações não forem concluídas. Contudo, o cronograma do certame está mantido e seguirá normalmente, sendo que as investigações devem ser concluídas antes da data prevista para homologação.

O Ministério Público Estadual (MPE) informou ontem (24) que a homologação final do Concurso Público da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso (Sesp) está suspensa, até que se conclua a investigação das denúncias de supostas irregularidades que teriam ocorrido durante a aplicação das provas no último domingo (20).

O trabalho de apuração está sendo conduzido, no âmbito do MPE, por três promotorias de Justiça da Capital, que atuam nas áreas do Patrimônio Público, Cidadania e Segurança Pública e, de acordo com os promotores de Justiça que atuam no caso, a Sesp disponibilizou ontem as informações solicitadas pelo MPE. Também colocou a área de Inteligência à disposição para eventual apoio às investigações.

Conforme o Ministério Público, as investigações tiveram início depois de inúmeras denúncias que apontavam supostas irregularidades que teriam ocorrido. Somente a Ouvidoria do MPMT recebeu mais de 100 denúncias sobre supostas fraudes na organização do certame.

Além disso, no domingo, durante a realização do concurso, a Polícia Judiciária Civil prendeu quatro pessoas em flagrante suspeitas de envolvimento na tentativa de fraude em prova do concurso da segurança pública no domingo. As prisões foram feitas em Cáceres.

Segundo a polícia, após investigação para apurar denúncia de que um candidato teria contratado uma pessoa para fazer a prova em seu lugar, a equipe da Polícia Civil em Cáceres chegou a um dos locais de prova e constatou que a pessoa que estava no local tinha características físicas totalmente diferente do candidato do concurso.

A pessoa que, em tese, estava em lugar do candidato foi retirada da sala pela coordenação do concurso e levada para outro ambiente da escola, onde confessou aos policiais que faria a prova em lugar de um candidato, como um favor. Esta pessoa se identificou como agente penitenciário e professor de cursinho e que o candidato que faria a prova no seu lugar estava em outra sala, utilizando seus documentos, ou seja, se passando pelo professor do cursinho.

Os policiais civis identificaram o segundo suspeito em outro local e com ele foi localizado um documento em nome do agente penitenciário. O professor de cursinho confessou ainda que mais dois comparsas também estavam envolvidos na fraude e seriam beneficiados. Estes dois foram localizados pela equipe policial e conduzidos à Delegacia de Cáceres. (Com informações da assessoria)