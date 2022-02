Depois de muitas reclamações de moradores da zona rural em função das condições precárias de estradas e pontes, a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária informou ontem (24) ao A TRIBUNA que dará início à recuperação das estradas vicinais do município a partir da próxima quarta-feira (2). Desde o final do ano passado, o A TRIBUNA vem acompanhando a situação das estradas rurais e pontes de madeiras. Sem manutenção há mais de 3 meses e com as chuvas constantes comuns neste período do ano, as estradas estão precárias com buracos e erosões. Muitas pontes de madeira também estão danificadas. A situação tem trazido muitos problemas aos moradores e nas últimas semanas, em algumas regiões nem mesmo os ônibus escolares conseguiam trafegar para transportar os estudantes.

Os problemas nas estradas vêm sendo relatados desde o final do ano passado por moradores de várias regiões como Gleba Rio Vermelho, Campo Limpo, Carimã, Três Pontes e acesso à região do Assentamento São Francisco e Pontal do Areia.

