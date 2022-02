Fundado em 23 de fevereiro de 1905, portanto, 117 anos atrás, pelo advogado estadunidense Paul Percy Harris, na cidade de Chicago, como um clube de serviços pensado para prestar serviços para as comunidades onde está inserido e promover a paz, o Rotary Club está presente em Rondonópolis há mais de 50 anos e nesse período tem prestado serviços preciosos e fundamentais para promover o desenvolvimento econômico e social da cidade. A passagem do seu aniversário de fundação foi lembrada com uma Sessão Solene da Câmara na noite da última quarta-feira (23), que homenageou os presidentes dos 7 clubes de serviços que existem atualmente na cidade.

Para o governador assistente da região 3 do Distrito 4440 do Rotary, Reinado Alves de Aguiar, a homenagem dos vereadores é um reconhecimento pelos relevantes serviços prestados pelos vários clubes de serviços que existem na cidade. “Às vezes, as pessoas nos perguntam o que os rotarianos ganham para fazer parte do Rotary. Mas não, nós é que pagamos para fazer parte do Rotary, pagamos para trabalhar. Dispomos do nosso tempo voluntariamente, dispomos da nossa boa vontade para ajudar as pessoas por meio do Rotary. E o pagamento que muitas das vezes chega para a gente é esse reconhecimento, como o que foi feito pela Câmara Municipal. Isso é muito importante para nós e nos deixa mais motivados”, afirmou.

Essa homenagem, que acontece todos os anos nessa data, é uma propositura original do vereador Adonias Fernandes (MDB), que acabou virando lei. Ele relembra que o primeiro Rotary fundado por aqui, o Rotary Club Rondonópolis, está prestes a completar 54 anos de existência e nesse período prestou serviços essenciais para que Rondonópolis se tornasse a grande cidade que é hoje em dia.