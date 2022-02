A Câmara Municipal irá se debruçar nos próximos dias sobre um projeto de lei do Executivo que define regras para novos loteamentos urbanos e rurais. A chamada Lei do Parcelamento do Solo faz parte de um pacote de projetos que comporão o novo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental da cidade e foi protocolado na semana passada no Legislativo, mas deve ir à votação em Plenário somente na semana que vem.

A nova Lei do Parcelamento do Solo estabelece normas que definem onde podem ser constituídos novos empreendimentos imobiliários, como loteamentos e condomínios, definindo a largura de ruas, por exemplo, além de definir as chamadas áreas úteis na zona rural, delimitando uma distância mínima de rios e córregos que podem ser utilizadas para alguma atividade econômica, garantindo a proteção para as Zonas de Proteção Ambiental, entre outras medidas.

Esse projeto já teria sido protocolado com pedido de votação com urgência, que foi ignorado pelos vereadores, que preferiram conhecer melhor o teor do projeto para buscar um consenso em torno do tema, para só depois submetê-lo à votação.