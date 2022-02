Informações divulgadas ontem pelo advogado Leonardo Resende voltaram a levantar questionamentos sobre a legalidade do feriado do Dia do Comerciário em Rondonópolis. O advogado explicou que a lei municipal que estabelece a segunda-feira de carnaval como feriado municipal do Dia do Comerciário seria inconstitucional, já que compete apenas a União (Governo Federal) legislar sobre direito do trabalho, e ilegal por não seguir a determinação da Lei Federal 9.093/95, que especifica os feriados no Brasil.

À reportagem do A TRIBUNA, Resende ressaltou que a Lei Federal (9.093/95), que trata especificamente dos feriados civis e religiosos no Brasil, define como civis aqueles declarados em lei federal, a data magna do Estado fixada em lei estadual, e os dias do início e do término do ano do centenário de fundação do Município, fixados em lei municipal, e religiosos os dias de guarda declarados em lei municipal, de acordo com a tradição local e em número não superior a quatro, já incluído nesse número a Sexta-Feira da Paixão. Os feriados nacionais estabelecidos em lei federal hoje são oito, sendo eles o dia 1º de Janeiro, 21 de Abril, 1º de Maio, 7 de Setembro, 2 de Novembro, 15 de Novembro e 25 de Dezembro e o dia 12 de Outubro.

Deste modo, conforme o advogado, no caso do Município de Rondonópolis constam no site oficial da Prefeitura, os feriados municipais do dia 10 de Dezembro (Emancipação político-administrativa do município), de Corpus Christi, do dia 28 de Outubro (Dia do Servidor Público Municipal) e a segunda-feira de Carnaval (Dia do Comerciário), porém a definição de tais dias como feriados municipais seria inconstitucional, já que compete apenas a União legislar sobre direito do trabalho como dispõe o art. 22, I, da Constituição Federal, e ilegal, já que não segue o determinado pela Lei Federal nº 9.093/95.