Uma ação a Polícia Militar resultou na prisão de dois homens, na apreensão de outros suspeitos e de dinheiro, além de dois veículos, drogas, celulares e carregadores, além de drones, que teriam sido suados para lançar drogas e celulares para dentro do presídio da Mata Grande. O fato aconteceu na madrugada dessa quarta-feira (23), por volta de 2 horas, e com um dos suspeitos também foram apreendidas uma arma e munições de calibre idêntico à usada na execução de desafetos de uma facção criminosa.

De acordo com a PM, informações davam conta de que haviam drones sobrevoando a Mata Grande e, de imediato, uma guarnição policial se dirigiu para a região e localizou um veículo VW Gol de cor prata parado ás margens da MT-130, na localidade conhecida como Alto da Colina.

Os policiais abordaram o veículo e pediram para que o motorista do mesmo saísse do carro para que fosse feita uma revista no seu interior, encontrando no banco de trás deste vários carregadores para celulares, 2 controles para drones, 1 serra da marca Starrett, usada para cortar ferro, 2 porções grandes de substância análoga a maconha amarradas por linha de anzol, 1 caixa preta contendo bateria para drone e algumas peças.

Aos policiais, o motorista do Gol confessou que estaria ali para dar apoio a outros dois comparsas que estavam em meio à mata pilotando um drone e que poderia haver outro carro envolvido. Ele também contou que trabalha em uma empresa de aplicativo e que iria receber uma quantia de R$ 500 pelo ‘serviço’ e que estaria sendo ameaçado por agiotas.

Os policiais então montaram uma campana e pouco depois flagraram uma caminhonete Fiat Strada de cor branca com uma caixa de som na caçamba indo em alta velocidade em direção à Mata Grande e pouco depois retornou em direção à cidade. Os policiais então seguiram o veículo e viram quando, na altura do Anel Viário, os ocupantes do veículo se desfizeram de uma bolsa e de um objeto que aparentava ser um controle de drone.

A caminhonete seguiu em alta velocidade em direção ao bairro Jardim Iguassu e acabou sendo abandonada numa das ruas do bairro. Quando os policiais a localizaram, os seus ocupantes já não estavam mais no veículo. Dentro da caminhonete, os policiais encontraram a quantia de R$ 10.276,25 em espécie e 5 cartões bancários, 1 aparelho celular, 1 bolsa contendo uma quantia em dinheiro e algumas joias, além de droga embalada junto com dois aparelhos celulares e um carregador em cima do banco traseiro do veículo.

Nesse momento, várias pessoas apareceram na esquina da rua onde o veículo foi abandonado e, assim que abordados pelos policiais, estes descobriram que um deles seria o motorista da caminhonete. Questionado sobre a sua fuga em alta velocidade, ele confessou aos policiais que realmente estaria vindo do presídio e que teria dado apoio a outras duas pessoas, que não soube identificar.

Em seguida, os policiais foram até a residência do suspeito, que fica no mesmo bairro, onde encontraram uma carabina calibre 38 e duas munições calibre 9 milímetros, além de uma luneta e um rádio comunicador. Todas as pessoas que estavam com ele foram detidas para averiguação.

Assim que voltaram ao local onde os suspeitos haviam jogado a bolsa no momento da fuga, encontraram dentro da mesma um drone, um controle, 4 hélices de drone, 2 molhos de chaves, 1 carregador de cor branca e linha de nylon.

Já na 1ª Delegacia de Polícia, os policiais receberam a informação de que o suspeito preso que dirigia a caminhonete era membro de uma facção criminosa e que ele seria o responsável por aplicar o “salve”, como são chamados os castigos impostos pela organização criminosa aos seus desafetos. E como em sua casa foram encontradas munições que batem com o calibre utilizado nos últimos homicídios ocorridos na cidade, ele será investigado por possíveis ligações com os crimes.

Todos foram detidos e responderão, à princípio, pelos crimes de formação de quadrilha, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tráfico ilícito de drogas e direção perigosa.