A obra de construção do Parque das Mangueiras, no Jardim Primavera, segue sem previsão definida de ser concluída. Retomada pela última vez em novembro de 2021, segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a obra continua em passos lentos e nesta semana somente dois trabalhadores estavam no local. Além disso, desde a retomada no final do ano passado até agora, quase nada foi feito no parque. A obra do Parque das Mangueiras se arrasta há vários anos. Atualmente a empresa JRM Construção é a responsável pela obra. A empresa venceu o último processo de licitação finalizado em setembro de 2021 para retomar e concluir a obra, que custará aproximadamente R$ 1,3 milhão.

O Parque das Mangueiras está com as obras praticamente prontas há mais de dois anos e, de acordo com a Prefeitura, não pode ser entregue à população, pois ainda há alterações a serem feitas na estrutura do parque. Em função da paralisação das obras em 2019, o local ficou até o final do ano passado praticamente abandonado e a estrutura já existente estava se deteriorando com o tempo.

———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ————

————————————————————————————