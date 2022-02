Três homens foram presos pela Polícia Militar na noite dessa segunda-feira (21), por volta de 22 horas, no bairro São Sebastião II, com uma certa quantidade de substância que aparenta ser maconha. Os três já possuem diversas passagens pela polícia e existe a suspeita de que traficariam drogas na região.

De acordo com informações da PM, uma denúncia anônima feita via telefone 190 daria conta de que três indivíduos que estavam em um veículo VW Gol de cor branca poderiam estar traficando drogas na região.

Logo depois, uma guarnição policial da Força Tática que fazia rondas se deparou com os três e, no momento em que avistou os policiais, um deles jogou ao chão uma grande porção de uma substância que aparenta ser maconha. De imediato, um outro suspeito atirou violentamente o seu aparelho de celular no asfalto, o que segundo a PM é uma tática usada por membros de uma facção criminosa, que inutiliza o telefone para dificultar o acesso dos policiais às informações contidas no aparelho.

Assim que abordados pelos policiais, foi encontrado no bolso de um deles mais uma porção de maconha e dentro do veículo que ambos estavam os policiais também encontraram uma certa quantia de fios de cobre, que os suspeitos não souberam precisar a origem.

Os três foram presos e entregues na 1ª Delegacia.