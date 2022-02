A Câmara municipal realizará nesta quarta-feira (23) às 18 horas, no Plenário da Casa, uma Sessão Solene em comemoração aos 117 anos de fundação do Rotary Internacional.

A Sessão contará com as presenças do senhores: Tarcísio Dias de Oliveira – Presidente do Rotary Club de Rondonópolis, Reginaldo Correia da Silva – Presidente do Rotary Club de Rondonópolis Leste, Simone Aparecida Gonçalves – Presidente do Rotary Club de Rondonópolis Rondon, Dalecio Aparecido Rosa – Presidente do Rotary Club de Rondonópolis Distrito De Vila Operária, Girleno Gomes Moreira – Presidente do Rotary Club de Rondonópolis Rio Vermelho, Fausto Del Claro Junior – Presidente do Rotary Club de Rondonópolis Cerrado, Lenice De Almeida – Presidente Do Rotary Club de Rondonópolis Rosa Bororo.