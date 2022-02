A direção estadual e municipal do Partido dos Trabalhadores irá acionar a Justiça contra um outdoor instalado na entrada da cidade, próximo do posto da PRF, na BR-364, com ataques ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No entendimento dos dirigentes políticos, há um claro cometimento de crime eleitoral parte dos responsáveis pela afixação do outdoor, tanto por parte da empresa que instalou o dito outdoor quanto da parte de seus financiadores, e eles cobrarão a responsabilização penal dos mesmos.

De acordo com Wendel Girotto, presidente municipal do PT, assim como já vem acontecendo em outros estados, os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) têm usado a estratégia de atacar ao ex-presidente Lula, que no seu entendimento, são em decorrência dos resultados das pesquisas de intenção de votos, que colocam o petista com larga vantagem de votos sobre os demais concorrentes no país, com chances concretas de ganhar a eleição ainda no primeiro turno. “E aqui, as pesquisas apontam que há um empate entre eles (Lula e Bolsonaro), com uma possibilidade grande vencermos aqui. Aí, começam esses ataques, que são a estratégia deles”, afirmou.

Para ele, esse tipo de ataque tem a intenção de confundir a população, mas ele acredita que terá pouca efetividade em mudar os rumos da eleição. “Nós já começamos um trabalho de base e reuniões. Vamos construir comitês de luta popular aqui em Rondonópolis e a gente acredita que todos terão que aceitar o resultado da eleição, seja ele qual for. Esse povo da direita ou extrema direita têm retomado os seus ataques ao Lula nos últimos dias e aqui, por ser a segunda maior cidade do estado, apareceu mais. Mas nós vamos combater isso mesmo é com um trabalho de base, com a discussão política democrática, levando a informação verdadeira para o povo, mas vamos responsabilizar criminalmente os donos do outdoor, que nós sabemos muito bem quem é”, completou o dirigente.

Girotto adianta que ainda nessa segunda-feira (21) a direção municipal do PT deve ingressar com uma medida judicial pedindo a retirada do outdoor e procurando responsabilizar criminalmente tanto a empresa responsável pela afixação do mesmo, quando as pessoas que pagaram por isso. “Mas nós vamos vencer isso é com a luta popular”, concluiu.

Entenda melhor

O citado outdoor foi instalado na manhã do último sábado (19) e ataca o ex-presidente com termos como “bandido”, “traidor da pátria” e até como “maldito”. Ele teria sido instalado pelo Movimento Conservador de Rondonópolis.