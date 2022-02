O Academia Futebol Clube e o União Esporte Clube jogaram fora de casa nesse sábado (19) e perderam seus últimos compromissos pela primeira fase do Mato-grossense. Como já estavam classificados para a fase do mata-mata, nada muda para as equipes rondonopolitanas, que agora disputarão com Dom Bosco e Sport Sinop duas vagas nas semifinais da competição.

O Academia foi derrotado pelo Nova Mutum na tarde deste sábado, pelo placar de 2 a 0, no Estádio Valdir Doilho Wons, em jogo válido pela 9ª rodada do Mato-grossense 2022. Os gols do adversário foram marcados ainda no primeiro tempo da partida pelos jogadores Wallacer e Baiano.

Com a derrota fora de casa, o Capitão América terminou sua campanha na primeira fase do estadual na 4ª colocação, com 13 pontos somados em nove rodadas disputadas. Nas quartas de final do Campeonato Mato-grossense 2022, a Academia enfrenta a equipe do Dom Bosco, quinto colocado na primeira fase do estadual.

Já o União perdeu pelo placar de 1 a 0 para a equipe da Luverdense, na casa do adversário e enfrentará o Sport Sinop no mata-mata.

Cuiabá e Luverdense não jogarão essa fase e já estão classificados para as semifinais do Estadual.

Sorriso e o Ação foram rebaixados e disputarão a Série B do Mato-grossense no ano que vem.