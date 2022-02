O primeiro bairro a receber o ônibus será o Conjunto São José. O ônibus estará estacionado na Avenida Irmã Bernarda e estará aberto ao público das 8h às 10h30 e das 13h às 16h30. No Conjunto São José, o ônibus permanecerá ao longo da segunda-feira.

Já, na terça-feira (22), o ônibus da saúde irá disponibilizar a vacina no bairro Dom Osório. Quem quiser se vacinar poderá ir até o ônibus que estará estacionado na Rua Tapajós, na entrada do bairro. O atendimento no ônibus acontece das 8h às 10h30 e das 13h às 16h30. A Secretaria Municipal de Saúde ainda não divulgou os bairros que o ônibus deve estar a partir de quarta-feira (23).